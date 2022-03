Eerste Woest Westerwoldse markt op 2 april in Laude

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 16 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

FLINKE ZONNIGE PERIODEN | MORGEN EERST REGEN

Vanochtend zal de zon redelijk goed gaan doorbreken en het is rustig met een zwakke zuidoostenwind en de temperatuur stijgt naar 10 tot 12 graden. Vanmiddag wisselen wolkenvelden af met flinke zonnige perioden. Het wordt uiteindelijk 15 á 16 graden maar we krijgen te maken met woestijnstof in de hoge luchtlagen. Dat zal de lucht een beetje geel doen kleuren de zonsondergang zal vanavond waarschijnlijk extra rood zijn.

Het is vanavond ook een beetje heiig, maar morgen is dat weg want in de loop van vannacht komt er uit het westen een beetje regen aan. Morgenochtend zal het eerst af en toe regenen, morgenmiddag zijn er brede opklaringen en valt er misschien een enkele bui. Matige wind uit noordwest tot west morgen, maximum rond 11 graden.

Vrijdag is het weerbeeld opnieuw anders want ’s ochtends is er kans op mistbanken en overdag is het zonnig. Maximum dan rond 13 graden. Het weekend is vrijwel onbewolkt met een matige tot vrij krachtige uit oost tot zuidoost. Middagtemperaturen in het weekend rond 13 graden, minimumtemperaturen rond +1 en dus kans op nachtvorst aan de grond.