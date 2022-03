Grensoverschrijdend erfrecht nader toegelicht

BAD NIEUWESCHANS – Wie erft wanneer, en wat precies? Hoeveel erfbelasting moet er worden betaald? Het antwoord op vragen als deze is niet eenduidig. Wanneer familieleden echter in het buitenland wonen, wordt het nog ingewikkelder. Omdat juist in de Nederlands-Duitse grensstreek veel mensen aan de ene kant van de grens wonen, maar familie in het andere land hebben, organiseren de GrensInfoPunten op 5 en 7 april webinars over grensoverschrijdend erfrecht. Deelname is kosteloos.

Branko Reumkens is partner en notaris bij LexQuire Tax & Law. Hij is deskundige op het gebied van zowel Nederlands als Duits recht. Het onderwerp grensoverschrijdend erfrecht gaat hem bijzonder aan het hart. Dit thema staat centraal tijdens twee webinars die door de GrensInfoPunten langs de Nederlands-Duitse grens georganiseerd worden en waarbij Reumkens als expert aan het woord komt.

Het eerste webinar is in het Duits en wordt op dinsdag 5 april 2022 vanaf 15.30 uur gehouden. Het is bedoeld voor Duitsers die in Nederland wonen. Het tweede webinar vindt plaats op donderdag 7 april 2022, eveneens om 15.30 uur, maar dan in het Nederlands. Doelgroep daarvan zijn Nederlanders die in Duitsland wonen. Geïnteresseerden kunnen de online bijeenkomsten gratis via de online vergadertool Zoom bijwonen.

Advies door de GrensInfoPunten

De GrensInfoPunten langs de Nederlands-Duitse grens geven hoofdzakelijk advies over grensoverschrijdende aspecten bij belastingen en sociale zekerheid. “We kunnen en mogen zelf geen advies geven over kwesties betreffende het erfrecht an sich”, aldus Julia Dillmann, medewerker bij het GrensInfoPunt. Ze vervolgt: “In de praktijk geven we vaak informatie over verhuizingen, waarbij we merken dat er in de grensstreek veel vragen zijn over aanverwante zaken als erfenissen. Daarom zijn we blij dat we deze webinars kunnen aanbieden.”

Na de presentaties is er gelegenheid tot het stellen van algemene vragen. Het inwinnen van individueel advies over zeer specifieke aangelegenheden is tijdens het webinar niet mogelijk.

Aanmelden

Wie deel wil nemen aan een van de twee webinars, kan zich tot een dag van tevoren aanmelden door een e-mail te sturen naar gip@mediamixx.eu. Meer informatie over werken, studeren en wonen in het buurland en de contactgegevens van het GrensInfoPunt in de buurt zijn te vinden op www.grenzinfo.eu/nl.

Over de GrensInfoPunten

De GrensInfoPunten staan voor een onafhankelijke, laagdrempelige dienstverlening voor grensgangers in de Nederlands-Duitse grensregio. Er wordt informatie op maat geboden en de medewerkers zijn thuis in de cultuur, taal en systemen aan weerszijden van de grens. De kennis op het gebied van belastingen, sociale verzekeringen en arbeidsrecht wordt up-to-date gehouden door gezamenlijke trainingen. De GrensInfoPunten zijn onderdeel van een groot netwerk en de medewerkers staan in nauw contact met specialisten van instanties uit beide landen. Meer informatie is te vinden op www.grenzinfo.eu/nl.

Ingezonden