DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Vanmorgen is om 10.10 uur een 63 jarige automobilist met zijn Dacia tegen een boom gebotst. De man was op de Hauptstraße in het buurtschap Rüle in Meppen in de richting van Twist onderweg. Door onbekende oorzaak kwam hij in de berm terecht en botste met zijn auto tegen een boom. Vervolgens sloeg de wagen over de kop en kwam in een sloot tot stilstand. De bestuurder bleef ongedeerd. De auto kan als verloren worden beschouwd.

In de nacht van maandag op dinsdag is bij een schuur aan de Nagelshof in Meppen ingebroken. De schuur wordt gebruikt als opslagruimte. Er werd een hoeveelheid gereedschap gestolen. Over de hoogte van de schade is niets bekend.