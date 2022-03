SOOOG introduceert bedrijfskleding

OOST GRONINGEN – Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) heeft onder het motto

‘Wij zijn SOOOG!’, de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de verbinding van haar scholen en medewerkers. In de wijze waarop overleggen, netwerken, werkgroepen etc. vorm hebben gekregen, zien we dat terug in de organisatie. Iedere dag wordt in verbinding met elkaar gewerkt aan de gezamenlijke opdracht om uit kinderen te halen wat erin zit. SOOOG biedt iedereen de gelegenheid zich continu te ontwikkelen, waarmee expertise en talent steeds nadrukkelijker tot uiting komen.



In een tijd, waarin het denken in polarisatie zich manifesteert, wordt het steeds belangrijker de onderlinge gelijkwaardigheid en verbinding tot uitdrukking te brengen. Bij SOOOG telt iedereen mee. Het bestuur heeft tegen deze achtergrond het initiatief genomen om bedrijfskleding te introduceren voor alle medewerkers. Hiermee wil het bestuur gelijkwaardigheid, verbinding en eenheid, zowel intern als extern, nog nadrukkelijker een gezicht geven.



Gekozen is voor een mooie polo in combinatie met een rok of broek in de bedekte kleur grijs met het logo van SOOOG. Medewerkers kunnen tot uiterlijk 1 april aanstaande hun belangstelling kenbaar maken waarna het bestuur definitief een besluit neemt over bedrijfskleding in opvang en onderwijs.

Ingezonden door SOOOG