Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje door Ter Borg

TER BORG – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Ter Borg. Hieronder het verslag van Ooldrik Modderman.

Wandeling vanuit Ter Borg Zuid woensdagmorgen 16-03-2022.

De wandelaars van Wandelen Werkt starten dit keer vanuit een van de mooiste gehuchtjes in Westerwolde.

Ter Borg, met zijn prachtige natuur en karakteristieke huizen en boerderijen en een schaapskooi (staatsbosbeheer). Wederom veel belangstelling van wandelaars met keuze om 8/10 of 12 km te wandelen. Startpunt van de route: Staatsbosbeheer Ter Borg Zuid. Route: Ter Borg-Slangenborg- langs de Helofytenvelden- Ruiten A kanaal West IV- Ter Walslage-bezoek boerderij Veerse Veldhuis-langs de ijsbaan Sellingen- Borgeveld- Borgertange- De enige mooie heidevelden die Groningen heeft Ter Borg- Ruiten Aa- terug naar de startplaats.

Informatie over Ter Borg:

De herkomst van de naam Ter Borg is onbekend. ‘Borg’ komt mogelijk van ‘berg’, waarmee de nabijgelegen Kleerberg bedoeld zou kunnen zijn. Volgens een volksverhaal zou de naam afkomstig zijn van een Borg die er in de middeleeuwen zou hebben gestaan. Er is tot op heden echter geen enkele aanwijzing of bewijs gevonden van het bestaan hiervan. De boerderijen aan de Borgerweg 1 en 3 werden vroeger bewoond door de familie Ter Borg, die zichzelf vernoemde naar het gehucht. Deze familie liet ook de boerderij aan de Borgerweg 2 bouwen, die qua uiterlijk het midden houdt tussen een Westerwoldse en een Oldambtster boerderij. Na het overlijden van de laatste leden van deze familie (de broers Jurjen en Aike) in 1964, werd een stichting opgericht voor het onderhoud aan het bezit van de familie. Deze stichting werd J. en A. Ter Borg gedoopt naar de initialen van de beide broers. De stichting verhuurt de beide boerderijen en verpacht de 100 hectare die erbij behoort. Met het geld worden beide boerderijen onderhouden.

Met Ter Borg is er iets bijzonders aan de hand. Dit gehucht is maar liefst vijf eeuwen bewoond geweest door één en dezelfde familie: de familie Ter Borg. De erven van twee van de vier boerderijen te Ter Borg zijn dan ook vijftien generaties lang (!) bewoond geweest door leden van deze familie. De andere twee boerderijen zijn later gebouwd – ook door en voor dezelfde familie Ter Borg.

In het natuurgebied Ter Borg ligt ook een heuveltje waar zich vroeger waarschijnlijk een joodse begraafplaats heeft bevonden, waarvan nu boven de grond echter niets meer resteert.

Ter Borg Boerderijen aan de Borgerweg:

Verder op zie je rechts van de weg een oude Westerwoldse boerderij uit de 18e eeuw. Daar tegenover een Oldambster boerderij met een mooie leefboom. Ter Borgse boer vond een Oldambster vrouw mooier dan een Westerwoldse . Maar ik denk dan het meer om het geld te doen was. Oldambster boeren waren vaak rijker dan de Westerwoldse. AL hoewel de heren van Ter Borg ook geld hadden.

Oldambtster Boerderij dateert uit 1876 en Westerwolde Boerderij uit 1826.

Boven de voordeur van de Oldambste boederij hangt een Levensboom.

Een levensboom is een ornament dat in een bovenlicht (raam boven de voordeur) is geplaatst en dat meestal van gietijzer is gemaakt. De levensboom heeft de vorm van een naar boven aan twee zijden uitwaaierend takkenstelsel. Soms wordt aan dit soort versieringen wel eens een hoge ouderdom toegekend, maar dat is niet terecht. De oudste levensbomen stammen uit de negentiende eeuw, uit een tijd waarin het industrieel vervaardigen van ijzeren gebruiksvoorwerpen opkwam. Ze konden daardoor relatief goedkoop en op grotere schaal geproduceerd worden.

Helofytenveld-Holle Beetse Vennekampen:

Speur tussen het riet naar de rietvogels

Jelka Vale, boswachter Westerwolde

Jelka Vale: “Een stukje dorp, een oude kerk met prachtig uitzicht, vergezichten, weideschapen en een mix van jonge en oude natuur. Je komt tijdens deze wandeling van alles tegen op je pad. Een mooie route in welke jaargetijde ook.

Bij het water van de helofytenfilter speur je tussen het riet naar rietvogels, zoals de roerdomp. Op de akkervelden vind je weer andere soorten. Dat worden er steeds meer. Je kunt er nu al uitkijken naar de veldleeuwerik en fazant, maar men hoopt ook snel de patrijs te mogen verwelkomen.

Zelf sta ik het liefste stil bij de Holle Beetse Vennekampen. Je kijkt uit over een open stuk land met een weids uitzicht en kunt de oude houtwallen en kleuren van de herfst goed zien. Wandelend door het gebied zie je de indrukwekkende dikke, oude eiken liggen. Ik kom er bijna altijd wel een ree tegen.”

Informatie over de Charolais koeien: www.veersterveldhuis.nl

Betekenis Ter Walslage: Terwolslage, Tenvoldslage, Terwalslage en De Walster. Betekenis: ter walles lage; wal = dijk, lage = laagte of locatie, plek.

Verslag: gemaakt door: Ooldrik Modderman.

Foto’s: Henny van Huizen en Greetje Dümmer. Klik HIER voor de foto’s.

Wandelcoaches: Els Eckhardt, Eltjo Glazenburg, Jan Meijer en Willemijn Ahlers.

