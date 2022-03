Boomfeestdag in Sellingen

SELLINGEN – Op vrijdag 18 maart vieren we de Nationale Boomfeestdag in de bossen van Sellingen. Deze viering is een samenwerking tussen de gemeente Westerwolde, Staatsbosbeheer en de openbare basisschool Plaggenborg uit Jipsinghuizen.

Wethouder Potze geeft om 10.00 uur het officiële startschot van dit evenement met het planten van de eerste bomen. De 18 kinderen uit groep 7 en 8 van basisschool Plaggenborg nemen het daarna over en planten verschillende boomsoorten. Aansluitend gaan de kinderen met boswachter Jelka Vale op ontdekkingstocht door het bos.

Nieuwe generatie bomen

In de winter van 2020 vond bosbeheer plaats in de bossen van Sellingen. Daarbij zijn ook essen verwijderd die waren aangetast door de essentaksterfte. Deze open plekken planten we nu weer in met verschillende boomsoorten zoals zwarte els, zwarte populier en zachte berk. Dit gevarieerdere bos is minder vatbaar voor ziektes.

Nationale Boomfeestdag

De Nationale Boomfeestdag betrekt basisschoolkinderen bij de leefomgeving. De kinderen leren zo de waarde en het belang van bomen en bossen voor een gezond klimaat in te zien.

