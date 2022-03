Dalende WW in Groningen

GRONINGEN – In februari nam in Groningen het aantal WW-uitkeringen af.

Ook in voorgaande jaren begon in februari het dalen van de WW richting de zomer als gevolg van seizoenswerkgelegenheid. Daarnaast zorgden de versoepelingen van de coronamaatregelen voor aantrekkende werkgelegenheid in horeca, cultuursector, contactberoepen en delen van de detailhandel. In de zorg bleef de vraag naar personeel onverminderd groot. UWV werkt samen met partners aan zij-instroom van werkzoekenden om de tekorten te verminderen.

Minder WW-uitkeringen in januari

Eind februari telde Groningen 6.231 WW-uitkeringen. Dat is 2,0% van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in februari af met 128 uitkeringen (-2,0%) ten opzichte van vorige maand. In vrijwel alle sectoren nam de WW af. Ook is er door de afgekondigde versoepelingen eind februari meer werkgelegenheid ontstaan in onder andere de horeca, cultuursector, contactberoepen en niet-essentiële winkels. Dit droeg bij aan de daling van de WW in deze sectoren. Eind februari 2022 was het aantal WW-uitkeringen in Groningen ruim lager dan een jaar eerder (-33,4%).

Afname WW in Nederland

Eind februari telde Nederland 187.610 WW-uitkeringen. Dat is 2,0% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 192.951 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen daarmee af met 5.341 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (-2,8%). Een jaar eerder telde Nederland 286.059 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 98.449 uitkeringen, ruim een derde van het bestand (-34,4%). De forse daling van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar.

Regionale verschillen

In februari nam de WW af in alle drie de noordelijke provincies. Ook ten opzichte van vorig jaar was overal in het noorden een afname van het aantal WW-uitkeringen te zien.

UWV verstrekte eind februari i in de provincie Friesland 7.331 WW-uitkeringen; 3,9% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind februari 34,5% lager dan vorig jaar.

Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Drenthe nam in februari met 3,0% af tot 5.626. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 31,9%.

Ingezonden door UWV