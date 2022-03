De theatervoorstelling Queen: The Story komt naar Geert Teis Stadskanaal

STADSKANAAL – De theatervoorstelling Queen: The Story is de nieuwe theater-tour van de Nederlandse Queen Tribute Band Crazy Little Things. Tijdens de show geeft de groep een volstrekt uniek kijkje in de muzikale keuken van deze legendarische Engelse band. Queen: The Story werd gemaakt met medewerking van onder meer Leo Blokhuis en Epica-toetsenman Coen Janssen. Op zaterdag 26 maart 2022 speelt de voorstelling in Theater Geert Teis in Stadskanaal.

Crazy Little Things is niet de standaard tribute-band met uitdossingen en look-a-like personages. Dat is ook terug te zien in de theatershow. Het idee voor Queen: The Story komt uit de koker van de bekende muziekjournalist Jean-Paul Heck die tevens de drummer van de band is. ,,Als journalist en hoofdredacteur heb ik twee leden van Queen in de afgelopen 25 jaar meerdere keren gesproken. Daarbij werd al snel duidelijk dat zij niets hebben met Queen Tribute Bands die er op het podium precies zo uit willen zien als het originele Queen. Dat is precies de reden waarom we ons met Crazy Little Things volledig focussen op de songs en de sound van Queen.”

Net als bijvoorbeeld The Analogues die het repertoire van The Beatles omarmen, is de bezetting op het podium ook een stuk groter. Crazy Little Things bestaat uit zeven leden en volgens Heck is dat een groot pluspunt. ,,Daardoor zijn we in staat om de bombastische sound van Queen weg te zetten. Dat is ook precies wat wij tijdens Queen: The Story gaan doen. Het is een echte rockshow waarin op een vileine manier veel elementen van oude Queen-shows hebben geïntegreerd.” De groep speelde de laatste jaren op talloze grote festivals en poppodia maar de overstap naar het theaterpodium is volgens Heck een logische stap. ,,De focus tijdens de show is op de muziek gericht maar ik wilde het graag larderen met mooie Queen-verhalen. Kijk, de hele Queen-geschiedenis hoeven we niet meer te vertellen, omdat bijna heel Nederland de succesvolle Queen-film Bohemian Rhapsody al heeft gezien. Ik ben op zoek gegaan naar verhalen en anekdotes die minder bekend zijn.” Daarbij zitten ook een aantal persoonlijke passages. Heck haalde in 2011 Queen-gitarist Brian May naar Nederland voor een grote gitaarprijs. Daarnaast bezocht hij in het verleden zowel May als drummer Roger taylor waar hij in Engeland thuis bij de heren langs ging. ,,Maar het belangrijkste is dat de muziek van Queen in mijn DNA zit. Net zoals bij de andere leden van Crazy Little Things. In zanger Marijn Geluk hebben we een werkelijk fenomenale frontman die op geheel eigen wijs de songs vertolkt. Daarnaast speelt onze gitarist Jeroen Lips precies zoals Brian May. Op de kenmerkende Red Special gitaar en met een Engels muntstukje als plectrum. Wij zijn allemaal Queen-fans pur sang. En ja, dat hoor je volgens mij wel terug in de manier waarop wij het repertoire van deze geweldige band spelen.”

Voor Queen: The Story kreeg de band ondermeer de hulp van popprofessor Leo Blokhuis, ook al zo’n Queen-fan. Heck: ,,Leo is één van de redacteuren van mijn muziekmagazine en wij nemen samen ook podcasts op. Hij wilde graag meewerken. Op wat voor manier? Dat zul je zien tijdens de show.” Daarnaast werd Coen Janssen van de internationaal befaamde rockband Epica gevraagd om het intro voor de show te schrijven. ,,Coen hoef je niets te vertellen over Queen en hij is één van de beste toetsenisten en componist van orkestrale stukken in Europa. Dat voegt net iets extra’s toe.”

Queen: The Story toert tot april 2022 door Nederland

Ingezonden