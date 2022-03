De toon wordt gezet; Orkest op maat

STADSKANAAL – Na het concert in februari 2020 kunnen de muzikanten van ‘Orkest op Maat’ eindelijk weer los. En wel op zaterdagavond 2 april aanstaande in theater Geert Teis in Stadskanaal.

Het belooft een fantastische avond te worden met twee streektaal artiesten, namelijk Klaas Spekken en Irene Wilkens en Jasper Blokzijl op piano. Het orkest staat onder leiding van Jaap Musschenga en de presentatie wordt verzorgd door Sievert Bodde.



‘Orkest op Maat!’ is een samengesteld fanfareorkest van amateurmuzikanten uit het noorden van het land. Het orkest straalt kwaliteit in klank en warmte uit, en is mede door de uitgebreide bezetting één van de grootste fanfareorkesten.

Voor meer orkestinformatie kijk eens op orkestopmaat.nl



Ingezonden door het team, Orkest op maat!