Duitser gaat er vandoor bij grenscontrole en veroorzaakt ongeval

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 17 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST WAT REGEN | ZONNIG WEEKEND

Het is vanochtend nog bewolkt met af en toe regen en motregen en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Vanmiddag klaart het snel op en het wordt later nog zonnig met stapelwolken en een maximumtemperatuur rond 11 graden. De wind is vanmiddag nog matig, windkracht 3 tot 4.

Die wind valt vanavond weg en vannacht is het zo goed als windstil. Er kunnen enkele mistbanken ontstaan en het daalt tot rond +1, met vorst aan de grond. Morgen ligt een hogedrukgebied boven Denemarken en daardoor krijgen wij direct een zonnige dag met een zwakke tot matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur is morgenmiddag zo’n 12 graden.

Het weekend is sowieso zonnig maar daar komt zaterdag wel een vrij krachtige oostenwind bij te staan, met vlagen tot windkracht 6. Ook zondag waait het goed door, met veel zon en een maximum opnieuw rond 12 graden. Het wordt dus een beetje een schraal en droog weekend. Het blijft na het weekend trouwens wel zonnig en met een zuidoostenwind wordt het maandag 13 of 14 graden, dinsdag en woensdag stijgt het naar 16 á 17 graden.