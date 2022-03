Gastles ‘anders denken en ontwerpen’

GRONINGEN – Studenten van de opleiding groenstylist van Terra MBO kregen een gastles van Lenie Lomulder. Lenie is eigenaresse van Anders Bloemstyling. Tijdens de gastles konden de studenten kennismaken met het anders denken en ontwerpen van bruidswerk en rouwwerk.

Een mix van eerste, tweede en derdejaarsstudenten werd meegenomen in een trouw & rouwsetting. Vervolgens gingen ze aan de slag met het maken van een eigen ontwerp voor een backdrop. Een backdrop is een eyecatcher in de vorm van een frame. De gastles van Lenie sluit heel goed aan bij de opleiding Groenstylist.



Docent Melissa Pozo licht toe: “De studenten hebben waardevolle kennis meegenomen. Gastlessen zijn inspirerend voor studenten, stimuleren de creativiteit en geven een goed beeld van het werk wat de student na de opleiding kan gaan doen. Bij Terra leer je veel in de praktijk en werken we veel samen met het bedrijfsleven. Denk aan gastlessen, les op locatie maar ook samen werken aan echte vraagstukken uit de praktijk.”



Opleiding Groenstylist

De opleiding Groenstylist is een brede groene vormgevingsopleiding. Je leert alles over bloemen en planten, presenteren en etaleren, vormgeving en interieur. Bij de opleiding volg je veel leuke vakken: bloemschikken, interieurontwerp, productvormgeving, etaleren, kleurenleer, kunst, materialenkennis en verkopen. Je ontwikkelt je creativiteit door veel praktijklessen te volgen en het kijken naar je eigen werk en dat van anderen.

Ingezonden door Laura Zantinge – Hessels

Adviseur Marketing & Communicatie Terra