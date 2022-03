Gerdien Verschoor neemt afscheid als directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork

WESTERBORK – Gerdien Verschoor heeft besloten haar functie van directeur-bestuurder van Herinneringscentrum Kamp Westerbork per 1 juni a.s. neer te leggen. Zij heeft bijna drie jaar leidinggegeven aan het Herinneringscentrum. In deze periode is, onder meer door het ontwikkelen van herdenkingen, tentoonstellingen en een masterplan voor de vernieuwing, een gedegen stap naar de toekomst gezet.



Hoogtepunten tijdens het directoraat van Gerdien Verschoor waren de herdenking De 102.000 Namen Lezen en het project Westerbork Digitaal dat de collectie van het Herinneringscentrum digitaal toegankelijk maakt. Ook is zij trots op verschillende samenwerkingsprojecten. Een voorbeeld is de tentoonstelling en het onderzoeksproject Gevangen in Beelden over de Westerborkfilm, gerealiseerd in een consortium met het NIOD, Beeld en Geluid, en het Joods Cultureel Kwartier. Deze tentoonstelling is nog tot 6 juni te bekijken.



Gerdien Verschoor:

‘De laatste tijd heb ik gemerkt dat ik in mijn leven ruimte nodig heb voor mijn schrijverschap en de kunstgeschiedenis. Dat is, hoe spijtig ook, niet te combineren met de functie van directeur in de fase waarin het Herinneringscentrum zich nu bevindt. Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork heeft, zeker met de ambitieuze vernieuwingsplannen zoals ze zich nu aftekenen, een fulltime directeur nodig. Het is een enorme eer geweest mij, samen met alle toegewijde medewerkers, voor het museum en historische plek te kunnen inzetten.’



Bertien Minco, voorzitter Raad van Toezicht:

‘In de afgelopen periode heeft Gerdien Verschoor zich met hart en ziel voor de organisatie ingezet. Daarbij heeft zij een aantal belangrijke vernieuwingen doorgevoerd. We zijn Gerdien daarvoor heel erg dankbaar en hebben alle vertrouwen in de verdere ontwikkeling van het Herinneringscentrum. We zullen op korte termijn de nodige stappen voor de opvolging in gang zetten.’

Ingezonden