Groninger Huis start met slopen aan de Burgemeester Klauckelaan

APPINGEDAM – Binnenkort wordt gestart met de sloop van 22 woningen aan de Burgemeester Klauckelaan in Appingedam. Woonstichting Groninger Huis bouwt op de zelfde plaats generatiebestendige appartementen terug.

Vanwege de aardbevingsproblematiek moeten de appartementen plaatsmaken voor nieuwbouw. Op dit moment worden gas-,elektra- en watermeters verwijderd en wordt het aanwezige asbest door Rozeboom Sloopwerken gesaneerd. Over circa vier weken kan gestart worden met de sloop van het complex.

Toekomstbestendige woningen

Het nieuwbouwcomplex gaat uit twee woonblokken van twee bouwlagen met in totaal 22 appartementen bestaan. Er is een lift aanwezig, zodat de woningen generatiebestendig zijn. De appartementen zijn energieneutraal en hebben drie kamers, waarvan twee slaapkamers. Daarnaast heeft elk appartement een balkon of buitenruimte en beschikt deze over een eigen berging op de begane grond.



Laura Broekhuizen (directeur-bestuurder): “Samen met een klankbordgroep van bewoners hebben we dit ontwerp van Martini-architekten gekozen. Iedereen was hier erg enthousiast over. Het is dan ook niet voor niks dat twaalf huishoudens ervoor hebben gekozen straks terug te keren naar de nieuwbouw.” Tot de nieuwbouw klaar is, wonen de voormalige bewoners tijdelijk in een wisselwoning. Naar verwachting wordt de nieuwbouw in het tweede kwartaal van 2023 opgeleverd.

Ingezonden door Woonstichting Groninger Huis