DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Tussen 15 maart 18.00 uur en 16 maart 12.30 uur is van een geparkeerde zwarte Mercedes Benz B Klasse de voorruit met een onbekend voorwerp beschadigd. De auto stond op dat moment aan de Kreuzstraße in Weener geparkeerd.

Op 15 maart is om 13.15 uur op de Lindenstraße in Weener een 10 jarig meisje aangereden. De linker voet van het kind werd door een lichtblauwe personenauto met een zwarte streep en kentekenplaten uit Leer overreden toen deze vanaf de Lindenstraße deels over het voetpad de Johann-Schüür-Straße in draaide. Het slachtoffertje raakte lichtgewond.

De politie van Weener zoekt getuigen.