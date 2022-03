Oecumenische vredeswake in de Willibrorduskerk Ter Apel

TER APEL – Met ingang van 24 maart wordt in de Willibrorduskerk Ter Apel wekelijks een oecumenische vredeswake gehouden.



Met ontzetting en verbijstering volgen we allemaal de ontwikkelingen in Oekraïne. Door de oorlog is het land ontwricht en is er een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen.

Vanaf het begin van de oorlog in Oekraïne is de RK Willibrorduskerk iedere donderdag open van 11.00 – 13.00 uur. Voor een moment van stilte en bezinning. Met ingang van volgende week 24 maart wordt in het laatste half uur een oecumenische vredeswake gehouden.

We zullen met elkaar de handen uit de mouwen moeten steken, maar we willen ook ruimte bieden om de handen te vouwen. Iedere donderdag tussen 12.30 – 13.00 uur is er in de Willibrorduskerk ruimte voor stilte, bezinning, een Schriftlezing, het aansteken van een kaars, muziek en het uitspreken van een gebed. De bijeenkomsten zullen om beurten worden geleid door de voorgangers van de Regenboog, de Kloosterkerk en de RK parochie. Mensen uit alle landen, van alle kleuren en gezindten zijn van harte welkom!

Ingezonden