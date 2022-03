MUSSELKANAAL – Vannacht zijn bij bedrijven in Musselkanaal inbraken gepleegd.

Vannacht is rond 1.38 uur ingebroken bij Super groente en fruit aan het Open Einde in Musselkanaal en bij Tieben Vlees. Wat er is gestolen is niet bekend.

Was u getuige van een van deze inbraken, bel dan de politie vis 0900-8844.