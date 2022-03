VLAGTWEDDE – Door een storing werkt vanaf 10.49 uur in (een deel van?) Vlagtwedde internet, bellen en het tv signaal niet. Ook kunnen er problemen zijn met pinnen, meldt KPN op de website. Het is niet duidelijk of dit alleen in Vlagtwedde is, of dat het een groter gebied behelst.

Volgens de website van KPN moeten de problemen om 15.00 uur opgelost zijn.