Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen Pekela

PEKELA – Woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden in de gemeente Pekela. Op donderdag 17 maart 2022 zijn alle stemmen zowel per partij als per kandidaat geteld. De restzetels zijn verdeeld en de uitslag is bekend. De voorzitter van het centraal stembureau legt de uitslag tijdens een openbare zitting op maandag 21 maart 2021 definitief vast.

Aantal stemmen

Het opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Pekela was 43,6%. Van de 9987 kiesgerechtigden hebben er 4328 een geldige stem op een kandidaat uitgebracht. Er waren 20 ongeldige stemmen en 10 blanco.

Zetelverdeling gemeenteraad

Van de 15 beschikbare raadszetels zijn er 11 volle zetels toegewezen. De 4 restzetels zijn verdeeld onder de Socialistische Partij, Christen-Democratisch Appèl, GroenLinks en de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Deze partijen ontvangen ieder 1 restzetel.

Partij Aantal stemmen Aantal zetels Socialistische Partij 747 3 Samen voor Pekela 970 3 Partij van de Arbeid 681 2 Partij voor de Vrijheid 686 2 Christen-Democratisch Appèl 525 2 GroenLinks 447 2 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 272 1 Ongeldige stemmen 20 Blanco stemmen 10

Gekozen kandidaten

Met de uitslag is ook de verdeling van de stemmen op kandidaten bekend geworden. De 15 kandidaten met voldoende stemmen voor een zetel zijn op alfabetische volgorde:

A.C. van Dooren (Partij voor de Vrijheid)

R.J. van Dooren (Partij voor de Vrijheid)

J.J. Fridrichs-Kok (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

H. Jonker (Christen-Democratisch Appèl)

H. Knevelman-Hulshof, (GroenLinks)

R.K. Kuiper (Partij van de Arbeid)

G.A. Kupers (Samen voor Pekela)

G. Loos (Socialistische Partij)

G.P. Manning (Samen voor Pekela)

F. Oppewal (Christen-Democratisch Appèl)

J.P. Rensema (Socialistische Partij)

J. Roorda (Partij van de Arbeid)

D.P. Schipper (GroenLinks)

H. Siegers (Socialistische Partij)

G. Smit-Norder (Samen voor Pekela)

Definitieve uitslag

De definitieve uitslag wordt maandag 21 maart om 10:00 uur vastgesteld in een zitting van het hoofdstembureau in het gemeentehuis. Deze zitting is openbaar. Tevens is de zitting digitaal te volgen via de website van gemeente Pekela.

