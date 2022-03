Verlaging brandstofaccijns gaat ook gelden voor LPG en LNG

De vorige week aangekondigde verlaging van de accijns op benzine en diesel per 1 april gaat ook gelden voor LPG en LNG. Dit heeft staatssecretaris van Rij vandaag toegezegd in een debat met de Tweede Kamer.

Vorige week werd al bekend dat de accijns op benzine en diesel per 1 april 2022 tot het einde van het jaar wordt verlaagd met respectievelijk 17,3 cent en 11,1 cent per liter. Ook de accijns op LPG (waaronder vloeibaar propaan en butaan) en LNG wordt met 4,1 cent per liter verlaagd.

Dit betekent een verlaging van € 2,22 per volle tank LPG/LNG van 45 liter (de gemiddelde inhoud van een tank van een auto in het B-segment). Voor een auto op benzine gaat het om een verlaging van € 9,42 per tank en voor een auto op diesel om € 6,04 per tank.

De accijnsverlaging op LPG/LNG betekent een budgettaire derving van €11 miljoen. Dit bedrag past in het bedrag van ruim € 1 miljard dat al voor de accijnsmaatregel was gereserveerd.

De verlaging van de accijnzen op brandstof is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen die het kabinet heeft genomen om mensen tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen en de aanhoudende inflatie, met daarbij een focus op lage en middeninkomens. Meer informatie hierover is hier te vinden.

Bron: Rijksoverheid