Voorlopige uitslagen gemeenteraadsverkiezingen Veendam

VEENDAM – Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden in de gemeente Veendam. De voorlopige uitslag is bekend. Het opkomstpercentage in de gemeente Veendam was 46,59%

Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen

Politieke Partij Stemmen Zetels GemeenteBelangen Veendam 3094 7 Partij van de Arbeid 2093 5 Socialistische Partij 1243 3 VUK 914 2 Christen-Democratisch Appèl 638 1 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 734 1 Democraten 66 658 1 ChristenUnie 432 1 GroenLinks 294 0

Definitieve uitslag

Op maandag 21 maart 2022 om 10:00 uur vindt de zitting van het hoofdstembureau plaats. Dan wordt de definitieve uitslag bekend gemaakt.

Ingezonden