Zorgplein Noord: Een op de vijf medewerkers van verzorgingshuizen in het Noorden is ziek

NOORD NEDERLAND – Een op de vijf medewerkers van verzorgingshuizen in het Noorden zit momenteel ziek thuis zit. Het aandeel medewerkers in de verpleeg- en verzorgingshuizen dat – vaak na een coronabesmetting – niet op hun werk kan verschijnen is niet eerder zo hoog geweest. ZorgpleinNoord zet daarom opnieuw haar netwerk in om de grote vraag naar extra zorgpersoneel zo snel mogelijk in te perken.

Aart Venema, coördinator Regionaal Contactpunt ZorgpleinNoord en betrokken bij de capaciteitswerkgroepen Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT) is bezorgd: “De afgelopen twee weken zagen we steeds meer oproepen voorbijkomen van organisaties die in nood zitten. Waar voorheen binnen de capaciteitsgroepen nog personeel werd uitgewisseld, is die ruimte er nu niet meer. In overleg met bestuurders uit de VVT zijn we bij ZorgpleinNoord gaan kijken hoe we nu snel en adequaat kunnen helpen

Capaciteitswerkgroepen bijeen

Na de eerste coronagolf in 2020 startte ZorgpleinNoord – ter voorbereiding op een eventuele tweede golf – samen met aangesloten VVT-organisaties drie zogenoemde capaciteitswerkgroepen voor de VVT in Groningen, Friesland en Drenthe. Sindsdien komen deze werkgroepen structureel bijeen om ervaringen te delen en te bespreken hoe zij elkaar kunnen ondersteunen op het gebied van personeelsbezetting.

ZorgpleinNoord helpt de zorg

Tijdens de coronacrisis heeft ZorgpleinNoord het initiatief ZorgpleinNoord helpt de Zorg opgezet. Vanwege het hoge aantal coronabesmettingen staat met name de VVT momenteel voor een ongekende opgave met een hoge werkdruk en personeelstekorten. De noodzakelijke werkzaamheden kunnen nog worden verricht, maar voor welzijn is nauwelijks tijd.

Oproep: help de zorg nu

Zorgorganisaties in Noord-Nederland kunnen jouw hulp goed gebruiken!

Heb jij een achtergrond in zorg en welzijn en ben je op zeer korte termijn beschikbaar om (tijdelijk) bij te springen? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Op https://helptdezorg.nl/ staat een lijst van zorgaanbieders die dringend extra handen nodig hebben. Spring nu bij en kom in contact met een werkgever bij jou in de buurt.

UWV

Ook het UWV spreekt van een nijpend tekort aan zorgpersoneel. Deze week is het de Ontdekdezorg-week. In de periode van 14 tot 19 maart organiseren regionale werkgeversorganisaties activiteiten om mensen kennis te laten maken met het werken in zorg en welzijn. En dat is hard nodig: de vraag naar zorgpersoneel is erg groot. In het kader van de aandacht voor de zorg, brengt UWV vandaag de Barometer Zorg uit. Deze beschrijft de ontwikkelingen binnen de zorgsector.

De afgelopen jaren daalde het aantal WW-uitkeringen vanuit de zorg gestaag. In de arbeidsmarktregio Groningen lag het aantal WW-uitkeringen aan personeel met een zorgberoep eind 2021 een kwart (26%) lager dan eind 2020. In diezelfde periode nam het aantal openstaande vacatures juist toe met 36%. Door de afname aan beschikbaar personeel en het toenemend aantal openstaande vacatures, zijn de tekorten in de zorg alleen maar groter geworden. In Groningen geldt vooral voor (gespecialiseerd) verpleegkundigen, verzorgenden (ig) en medisch praktijkassistenten dat er veel meer vacatures zijn dan werkzoekenden. Maar ook in andere zorgberoepen is er meer vraag dan dat er beschikbaar personeel is. UWV werkt samen met partners aan het verminderen van deze tekorten door onder andere zij-instroom.

Werving nieuwe zij-instromers van start

In maart wordt voor het 5e jaar op rij gestart met de werving voor nieuwe zij-instromers in de zorg die hun opleiding dan starten in september. Samen met diverse zorginstellingen worden deelnemers door een voorschakeltraject en een verkorte BBL-opleiding niveau 3 opgeleid voor een functie in de zorg. Zo kunnen zij al snel waardevol zijn als ondersteuning voor de begeleiders, verzorgenden en verpleegkundigen. Zeker 85% van de deelnemers vindt hierdoor een baan bij een van de deelnemende organisaties in de zorg, zoals gehandicaptenzorg en ouderenzorg

Ingezonden door Zorgplein Noord en UWV