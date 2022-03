Activiteiten in Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Het Groninger Landschap organiseert in maart 2022 nog meer leuke activiteiten. Hieronder vindt u ze, kijk ook op de website van Het Groninger Landschap voor tijden, prijzen en aanmelden.

26 maart Reitdiep: Op zoek naar (weide)vogels (jeugdactiveit). Laarzen aan dan gaan we op vogelexcursie! In het voorjaar komen veel vogels terug naar Nederland om te eten en te broeden. Sommige vogels zijn op doorreis. Zij eten hier en vliegen dan verder naar het noorden. Wij gaan op zoek naar vogels in het veld. We kijken en luisteren. Wist je dat sommige vogels hun eigen naam roepen? Neem je je verrekijker mee? Heb je die niet dan hebben wij die voor je.

Start om 14.00 vanaf Bezoekerscentrum Reitdiep. Stevige waterdichte schoenen of laarzen zijn echt gewenst. Aanmelden ook en je kunt gratis meedoen.

26 maart Niebert: Expositie in de Nieberter Molen. In het jaar van de molenaar en de maand dat de provincie Groningen centraal staat, heeft de Nieberter Molen in een expositie over het Gilde van Vrijwillige Molenaars. De expositie laat zien wat het Gilde is en vertelt iets over het ontstaan van het Gilde.

De expositie is te zien van 14.00 – 17.00 uur in de Nieberter Molen, Molenweg 62 te Niebert. Deelname is gratis.

27 maart Midwolda: Lentewandeling in het Midwolder bos. Om het begin van de lente te vieren gaan we wandelen rond de Ennemaborg. De wandeling gaat over het terrein en door het bos. De tocht duurt maximaal 2,5 uur en is geschikt voor iedereen die redelijk ter been is. Kinderen zijn welkom.

Start om 10.30 uur vanaf de Ennemaborg te Midwolda. Afstand is 5 km, in het bos kan het modderig zijn. Deelname is gratis.

27 maart Termunten: Struuntocht voor de jeugd. Leef je lekker uit in de natuur van de Dollard. Samen met gidsen gaan we struinen langs de Dollard en polder Breebaart. De tocht is bedoeld voor gezinnen met kinderen in de basisschool leeftijd.

Start om 13.30 uur vanaf bezoekerscentrum Dollard. Goede stevige waterdichte schoenen en kleding die vies mag worden raden we aan. Afstand is 3 km. Deelname is gratis.

