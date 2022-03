ChristenUnie Stadskanaal is dankbaar voor zetelbehoud

STADSKANAAL – De ChristenUnie Stadskanaal is dankbaar voor de vijf zetels die woensdagnacht tijdens de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen werden behaald.



De ChristenUnie houdt haar vijf zetels en is dus een stabiele partij. Bijna 20 procent van de kiezers hebben hun stem uitgebracht op de ChristenUnie. Daarmee is de partij wederom de grootste in de gemeente Stadskanaal. “De komende jaren willen wij dienstbaar en daadkrachtig verder werken voor alles dat waardevol is. Voor waardevol wonen, werken en leven in de hele gemeente Stadskanaal en voor alle inwoners. De eerste taak is het vormen van een nieuw college, waarin en waarvoor de ChristenUnie, zeker na deze verkiezingsuitslag, graag verantwoordelijkheid zal nemen” aldus lijsttrekker Bert van Beek.



Bert van Beek: “Wij willen iedereen die het vertrouwen aan ons gegeven heeft daarvoor heel erg bedanken! Ook willen wij onze Hemelse Vader danken voor dit resultaat en bidden om ons met wijsheid en inzicht bij te staan de komende periode. Wij willen tot slot iedereen die heeft bijgedragen aan deze uitslag hartelijk danken; naast onze stemmers, vooral ook alle vrijwilligers, campaigners en kandidaten.”

Ingezonden