Creatief omgaan met lokale en duurzame producten tijdens Food Challenge Terra

GRONINGEN – Jongeren stimuleren en enthousiasmeren tot het maken van bewuste duurzame leefstijlkeuzes en jongeren kennis laten maken met de route van voedsel van grond tot mond. Dat is heel in het kort het doel van de Food Challenge. In juni vindt de finale van de Food Challenge 2022 plaats. Vijftien vmbo- en praktijkscholen doen mee aan dit initiatief om leerlingen creatief om te leren gaan met duurzame en lokale producten. De opdracht? Ontwikkel de beste poké bowl van Noord Oost Nederland!



De Food Challenge wordt georganiseerd door Terra in samenwerking met LekkerBoer en SVO vakopleiding Food en ondersteund door Jong Leren Eten Overijssel – Gelderland – Flevoland – Groningen, provincies en regionale partners health en agri-food.

Lokaal geproduceerde Poké bowl

In teams gaan leerlingen de strijd met elkaar aan om een gezonde en zo lokaal mogelijk geproduceerde poké bowl te ontwikkelen. Deze challenge leggen ze vast in verschillende vlogs. Naast het ontwikkelen van een recept, bedenken de teams een heuse farm-bootcamp welke zal worden uitgevoerd op de finaledag. Jongeren worden letterlijk en figuurlijk in beweging gebracht voor het echte verhaal achter hun eten.



Vakmanschap van de foodprofessional

Robin Fontijn, studente aan de opleiding Food, Life en Innovation van Terra MBO, is vanuit haar stage bij Jong Leren Eten medeorganisator van dit project. Door dit project doet ze ervaring op met het beoefenen en uitdragen van vakmanschap. Robin vertelt: “Tijdens de challenge stimuleren we leerlingen om te proeven van (onbekende) lokale en duurzame alternatieven. Ook vertellen we over de herkomst van producten en waarom deze duurzaam zijn.”

Marjan Nijenbanning, Projectleider Food, Life & Innovation vult aan: “Bij Terra leiden we innovatieve Foodprofessionals op die een positieve bijdrage leveren aan een duurzame gezonde wereld én waarde toevoegen in de keten van grond tot mond. In alles wat we doen staat duurzaamheid, innovatie, passie, van grond-tot-mond en het welzijn van de mensen centraal.”

Food Challenge winnaars

De winnaars, die tijdens de finale in juni bekend worden gemaakt, mogen in samenwerking met studenten van de SVO Vakopleiding Food hun hele school trakteren op een poké bowl naar hun recept. Als klap op de vuurpijl mag het winnende team naar een thuiswedstrijd van één van de deelnemende professionele voetbalclubs naar keuze, of een clinic van een topsporter bijwonen.

Ingezonden