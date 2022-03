Ecologisch Alternatief blij met raadszetel

WESTERWOLDE – Ecologisch Alternatief blijft in de gemeenteraad dankzij al die inwoners van de gemeente Westerwolde die hun stem op ons hebben uitgebracht. Voor onze partij een bijzonder moment om voor het eerst onder de naam Ecologisch Alternatief mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen met als uitgangspunt een natuurvriendelijk, milieubewust en democratisch Westerwolde.

Thema’s die veel inwoners kennelijk aan het hart gaan, want er hebben maar liefst 692 inwoners de moeite genomen een stem uit te brengen op onze partij en we willen hen daar heel erg voor bedanken! Daarmee zijn wij in de gelegenheid om ons te kunnen blijven inzetten voor dierenwelzijn, schone leefomgeving en het betrekken van inwoners bij het nemen van besluiten die hen raken. Net zoals u dat in de vorige raadsperiode van ons gewend was.

Onze dank gaat ook uit naar een groep mensen die met hart en ziel met en voor ons campagne heeft gevoerd. Hun inspanningen hebben bijgedragen om ons gedachtengoed onder de aandacht van de inwoners te brengen.

Wij ervaren het als heel bijzonder dat bijna 700 mensen bereid waren niet de geijkte paden van gevestigde partijen te betreden maar zich te verdiepen in waar Ecologisch Alternatief voor staat, het creëren van bewustwording en werk maken van een omslag in het gedrag van mensen en daarmee in de wijze waarop de mens omgaat met de eigen leefomgeving en die van alle andere levende wezens. Wij zijn enorm blij met onze raadszetel en de wetenschap dat wij samen met u streven naar een eerlijker en betere wereld.

Ingezonden door Ecologisch Alternatief