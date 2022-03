Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 18 maart, 08.00 uur door John Havinga.

ZONNIG WEEKEND | FRISSE START

Het is helder en koud met minima rond -2 graden. Er ligt een hogedrukgebied boven Denemarken en daardoor krijgen wij direct een zonnige dag met een zwakke tot matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur is morgenmiddag zo’n 13 graden.

Helder weer vannacht en daarbij een minimumtemperatuur rond 2 graden. Morgen wordt het overdag zonnig met maximumtemperaturen rond 11 à 12 graden. Het waait dan matig, en de wind is vlagerig. Dat zorgt voor een wat schraal gevoel. Maar het is in ieder geval wel mooi weer.

Zondag wordt het ook zonnig en een maximum opnieuw rond 12 graden. Het blijft een beetje schraal maar dus wel droog weekend. Maandag is een enkele buitje mogelijk, maar het is wel vrij zonnig. De komende dagen komende week blijft het zonnig en met een zuidoostenwind wordt het maandag 15 graden, dinsdag en woensdag stijgt het naar 16 á 17 graden.