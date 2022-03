Leerlingen van cbs de Höchte uit Alteveer sluiten projectweek af en vieren feest

ALTEVEER – Leerlingen van cbs De Höchte maakten de afgelopen weken een reis naar het verleden. Waar kom ik vandaan? Wat is de geschiedenis van onze regio? De onderbouwleerlingen bezochten het Streekhistorisch centrum in Stadskanaal en de bovenbouw bezocht het Veenkoloniaal museum in Veendam. De afsluiting van de projectweek vond vandaag plaats. Het werd gecombineerd met het 25 jarig onderwijsjubileum van juf Erna en juf Roelianne.



Nu de coronamaatregelen grotendeels de kast in kunnen was het tijd voor een feest voor alle leerlingen. Tijdens het Groninger ganzenborden leerden de leerlingen Groningse woorden, konden ze chips riegen, spiekerboxem hang’n, spieker poepn en nog veul meer.



Alle groepen verrasten aan het einde van de ochtend de jubilerende juffen, ouders en andere belangstellenden met een Grunniger dans op het zonovergoten schoolplein. De leerlingen van groep 5 t/m 8 maakten tijdens met middagprogramma kennis met Aaltje uit Smeerling en liepen de Aaltjeroute. De route volgt het verhaal van Aaltje, een meisje uit Westerwolde in Groningen. Ze werd geboren in 1786 in Smeerling, een buurtschap tussen Onstwedde en Vlagtwedde.



Al met al een leerzame projectweek en een mooi feestje voor leerlingen, ouders en personeel.



Ingezonden

Foto’s: Miriam Stuut