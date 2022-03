BoekStartuurtje in Bibliotheek Veendam: Swipe, Stap en Sprong

VEENDAM – Zaterdag 26 maart kunnen kinderen en ouders genieten van een bijzondere ochtend. In Bibliotheek Veendam vindt om 10.00 uur het BoekStartuurtje Swipe, Stap en Sprong plaats.

Kom naar deze speciale BoekStartochtend in het kader van de Media Ukkie Dagen 2022. Tijdens ‘Swipe, stap, sprong’ laten Tinette en Jolanda zien hoe mediaopvoeding een feestje wordt.

Ontdek samen met je kind de wereld van media. We gaan deze ochtend een leuke ontdekkingsreis maken langs (digitale) verhalen. Spring op onze kaart en of kom met één klik terecht in een andere wereld. We gaan samen voorlezen, zingen, spelen en kijken. Doe je mee?

De BoekStartochtend Swipe, Stap, Sprong is bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd tot 6 jaar. Deelname is gratis en aanmelden niet nodig.

Media Ukkie Dagen 2022

Tijdens de Media Ukkie Dagen 2022 wordt aandacht gevraagd voor mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. Met het thema swipe, stap, sprong geven we antwoord op vragen, zoals: kun je een kind alleen met een tablet, tv, smartphone of boekje laten spelen of is samen beter? Hoe begeleid je een kind stap voor stap in de ‘digitale wereld’? Hoe zet je media in, zodat een kind er ook iets van leert en sprongen maakt? En hoe maak je keuzes die aansluiten op de ontwikkeling van het kind?

