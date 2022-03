Onstwedder Gaarv’n kan na twee jaar weer vlegeldorsen oefenen

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 19 maart, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt.

ZON GAAT DOOR | MORGEN WAT WOLKENVELDEN

Het is ook vandaag een zonnige dag en het wordt opnieuw zo’n 13 a 14 graden, maar er is meer wind dan gisteren, met windkracht 3 tot 4 en vanmiddag bij vlagen windkracht 5. Het wordt dus een beetje schraal en vanavond wordt het ook snel kouder, want het blijft waaien en de temperatuur daalt vanavond al tot 4 á 5 graden.

Vannacht is de minimumtemperatuur 1 of 2 graden boven nul. Ook dan is er nog wat wind, dus als we morgenochtend de deur uit gaan is het behoorlijk koud. Het wordt morgenmiddag ook maar een graad 11 of 12 graden. De wind is daarbij matig tot vrij krachtig uit het zuidoosten, maar morgenavond is er weinig wind. Af en toe komen er wolkenvelden voorbij en er zijn ook stapelwolken, en later kan ook een kleine bui vallen.

Na dit weekend belooft het weer overwegend zonnig te zijn, met middagtemperaturen van 16 tot 18 graden en minimumtemperaturen rond 4 graden. Het lijkt inderdaad een extreem-droge maand te gaan worden.