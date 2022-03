Rommelmarkt Heilig Hartschool druk bezocht

MUSSEL – De jaarlijkse rommelmarkt, die vanmorgen door de Heilig Hartschool en de R.K. kerk, O.L.V. van Lourdes, in Kopstukken / Mussel werd georganiseerd, werd druk bezocht.

De markt werd gehouden op het terrein van de school aan de Zandtangerweg in Kopstukken. Het is één van de eerste rommelmarkten van het seizoen die in de open lucht gehouden wordt. In die zin en gezien het feit dat het vandaag stralend weer was, mag er met recht gesteld worden dat het een echte lentemarkt was.

Er was een groot aanbod van gebruikte goederen, een verloting met een mooie hoofdprijs en verkoop per opbod. Ook aan de inwendige mens was gedacht. Zo werd er in de smulhoek onder anderen snert verkocht. Aan het eind van de markt was de actie: Vul een zak met gemak voor € 2,50.

Om 12.00 uur werd de markt afgesloten. Zoals het nu lijkt ook voor de allerlaatste keer. Vanwege een tekort aan leerlingen sluit de katholieke basisschool na dit schooljaar de deuren. Wat er na de zomer met het markante gebouw, dat in 1928 is ontworpen door architect Kleinenberg, is niet bekend.

Foto’s: Johannes Velthuis