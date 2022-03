Brandweer Oude Pekela eerste bij brandweervaardigheidstoetsen in Loppersum

LOPPERSUM, OUDE PEKELA – Gisteren is brandweer Oude Pekela eerste geworden bij de brandweervaardigheidstoetsen klasse TS-HD in Loppersum.

Elk jaar organiseert het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité door heel Nederland vaardigheidstoetsen in de klassen TS-HD, 112 en Hoofdklasse. Praktijksituaties worden nagebootst door zo realistisch mogelijke scenario’s. Daarbij leveren overige diensten als politie, ambulance en (lotus)slachtoffers een natuurlijk tegenspel. Dit maakt de vaardigheidstoetsen een uitdaging om aan deel te nemen.

Zaterdag werden weer voor het eerst in twee jaar in Loppersum brandweervaardigheidstoetsen in de klasse TS-HD (technische dienst- hoge druk) gehouden. Hieraan deden acht korpsen uit de provincie Groningen mee. Het scenario was als volgt: Tijdens werkzaamheden is er brand ontstaan in en om een kachel op de tweede bouwlaag. Deze brand heeft zich via een rookkanaal uitgebreid naar een ruimte tussen het systeemplafond op de eerste bouwlaag. Tijdens het aansteken van de kachel ging er iets mis waardoor een werknemer gewond raakte. Met lichte brandwonden is hij zichzelf gaan koelen in de badkamer. Werknemer twee was onderweg met twee brandblussers maar is onderweg naar beneden van een trap gevallen.

Brandweer Oude Pekela kwam als beste uit de bus. Tweede werd brandweer Haren en de derde plaats was voor brandweer Wagenborgen. Deze drie ploegen gaan een ronde verder. De vierde plaats was voor brandweer Nieuwe Pekela, vijf: Ten Boer, zes: Uithuizen, zeven: Veendam en achtste werd brandweer Winschoten

Foto’s en info met dank aan Chris Kranenborg