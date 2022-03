Damclub Winschoten na 5 – 11 “uitzege” tegen HDC Hoogeveen 4 in top 3 tweede klasse A

WINSCHOTEN – Zaterdag 19 maart stond de uitgestelde 7e ronde gepland in de Nationale damcompetitie, waarbij Damclub Winschoten, uitkomend in de 2e klasse A, in een “uitwedstrijd” het opnam tegen HDC Hoogeveen 4. Met deze 5 – 11 teamzege staat Damclub Winschoten voorlopig op de 3e plaats in de 2e klasse A. Overwinningen in deze ontmoeting waren er voor Jan Aeilkema, Janick Lanting, Nikolaus Schütte zur Wick, Albertus Kamps en Geert Lubberink, aangevuld met een remise van Johan Mulder.

Uitslagen uitgestelde 7e ronde

DCH Heerenveen 3 – DC Fryslân 2 Leeuwarden 5 – 11

Warffum 1 – Troch Tinken Sterk Surhuisterveen 8 – 8

Warffum 2 – DG Het Noorden 2 Groningen 2 – 14

Bezint Eer Gij Begint Britsum – Roden/Leek 2 9 – 7

HDC Hoogeveen 4 – Winschoten 5 – 11

Stand 2e klasse A

DG Het Noorden 2 Groningen 9 – 15 91 bp Warffum 1 9 – 13 76 bp Winschoten 9 – 12 83 bp DC Fryslân 2 Leeuwarden 9 – 12 81 bp DCH Heerenveen 2 9 – 11 82 bp Bezint Eer Gij Begint Britsum 9 – 11 78 bp Troch Tinken Sterk Surhuisterveen 9 – 9 76 bp Roden/Leek 2 9 – 6 49 bp DCH Heerenveen 3 9 – 5 55 bp HDC Hoogeveen 4 10 – 4 61 bp Warffum 2 9 – 2 46 bp

Gedetailleerde uitslag

HDC Hoogeveen 4 – Winschoten

Ludy Brink – Albertus Kamps 0 – 2 Wout van Geest – Geert Lubberink 0 – 2 Elzo de Vries – Janick Lanting 0 – 2 Meint de Vries – Jan Aeilkema 0 – 2 Marcel Zwiers – Nikolaus Schütte zur Wick 0 – 2 Hans van Gijssel – Johan Mulder 1 – 1 Bé Brakels – Jilje Scheeringa 2 – 0 Alberto Waterink – Martin Viel 2 – 0

5 – 11

Programma uitgestelde 8e ronde op zaterdag 2 april 2022

Winschoten – Bezint Eer Gij Begint (BEGB) Britsum

Roden/Leek 2 – Warffum 2

Damgenootschap Het Noorden 2 Groningen – Warffum 1

Troch Tinken Sterk (TTS) Surhuisterveen – DCH Heerenveen 3

Damcombinatie Fryslân 2 Leeuwarden – DCH Heerenveen 2

Wedstrijdverloop

Ondanks het ontbreken van de twee basisspelers Jan Starke en Han Tuenter, toonde Winschoten zich een compleet hecht team dat uiteindelijk met 5 – 11 zegevierde. Nadat klokslag 12.00 uur alle partijen rustig begonnen met de opbouw, kwam nestor Meint de Vries van Hoogeveen 4 na de 22e zet in de problemen tegen Jan Aeilkema. Jan legde namelijk de basis voor de winst met een loepzuivere “atoombomzet”. Met 2 schijven voorsprong was de winst voor Jan een kwestie van tijd geworden. Daarna trok Hoogeveen de stand weer gelijk na verlies van topscoorder Martin Viel tegen Alberto Waterink. Alberto creëerde namelijk een doorbraak, die Martin geen compensatie bood. Vervolgens nam Hoogeveen 4 de leiding over na verlies van Jilje Scheeringa tegen Bé Brakels. De basis aan deze nederlaag lag een Korte vleugelopsluiting (KVO) van Jilje ten grondslag. Johan Mulder kwam daarna tot een goede puntendeling tegen Hans van Gijssel wat de tussenstand op 5 – 3 bracht. Er was toen nog van alles mogelijk. Bij de resterende 4 partijen stonden de Winschoters wel voordelig, echter met een 5 – 3 achterstand moest er wel scherp gespeeld worden voor de punten. En dat gebeurde ook. Janick vlocht namelijk een onafwendbare dreiging in de stand tegen Elzo de Vries en Albertus Kamps behaalde een positionele overwinning tegen Ludy Brink. De tussenstand was onderhand opgetrokken naar 5 – 7 in het voordeel van Winschoten. Daarna was het nog geen gelopen koers, integendeel, er werd flink tegenspel geboden. “Invaller” Nikolaus Schütte zur Wick kon vervolgens met kansrijk spel tegen Marcel Zwiers uiteindelijk via een vangstelling twee punten binnen halen en stelde de teamzege veilig, 5 – 9 . Tenslotte kwam Geert Lubberink tot een positionele zege tegen Wout van Geest en bracht de eindstand op 5 – 11.

Zaterdag 2 april spannende slotronde

De laatste uitgestelde 8e ronde op zaterdag 2 april is dermate spannend geworden daar de nummer 1 t/m 6 tegen elkaar staan gepland. Koploper Damgenootschap Het Noorden 2 uit Groningen neemt het “thuis” op tegen nummer twee Warffum 1. Damcombinatie Fryslân 2 uit Leeuwarden ontvangt DCH Heerenveen 2 en Winschoten treedt “thuis” aan tegen Bezint Eer Gij Begint (BEGB) uit Britsum. De kampioen gaat rechtstreeks promoveren naar de 1e klasse en de nummer 2 speelt vervolgens een promotiewedstrijd. Alleen teamwinst is dan voldoende voor promotie.

Ingezonden