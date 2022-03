Eerste lustrum Bruintje Beer Tocht met 500 deelnemers weer groot succes

MUSSELKANAAL, REGIO – Vandaag werd voor de vijfde keer de Bruintje Beer Tocht gehouden.

De vijfde editie van de Bruintje Beer Tocht die door Covid al twee keer is geannuleerd kon vandaag eindelijk verreden worden. Zowel de 50 als de 90 kilometertocht was geheel gepijld. Voor de 50 kilometertocht was bij Gasterij Natuurlijk Smeerling een stempelpost gerealiseerd en voor de 90 km konden de deelnemers traditioneel weer in de vesting Bourtange genieten van een kop koffie met een lekker stuk appelgebak.

De mooiste plekjes uit de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde zaten in beide tochten. Naast Smeerling en Bourtange waren er diverse tussenstops met verzorging ingericht. Deze waren voorzien van sanitaire voorzieningen.

Na afloop van de tocht lag er dit jaar i.v.m. het eerste lustrum voor elke deelnemer een extra goed gevulde goody-bag met een mooie blijvende herinnering aan de tocht klaar. Ook kon men na afloop in sporthal De Veenhorst in Musselkanaal weer tegen een “fietsenvriendenprijsje” genieten van een kop soep of een bord pasta.

De tocht was volgeboekt; er verschenen 500 deelnemers aan de start. In Bourtange waren optredens van Krzysztof Groen in Bourtange, het Red Bull promoteam stond bij de finish en Joris ten Have zorgde met zijn draaiorgel bij de Burcht in Wedde voor een vrolijke noot. Voor deze vijfde editie van de “Bruintje Beer Toertocht” is het goede doel opnieuw: “Vakanties bijeen fietsen in het Kinderhotel Burcht Wedde”

Foto’s: Bé Eelsing en Henk Pruim

Klik HIER voor meer foto’s van Bé Eelsing

HIER vindt u de foto’s van Henk Pruim