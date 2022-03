Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 20 maart, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt.

MISSCHIEN EEN BUI | ZONNIGE WEER HOUDT AAN

Er komt vandaag wat meer bewolking maar er zijn ook vanmiddag nog zonnige perioden, mogelijk valt er in de namiddag of vanavond een bui. Het is door een matige tot vrij krachtige oostenwind ook fris met een maximum van 12 á 13 graden.

Vanavond neemt de wind af en vannacht wisselen wolkenvelden af met opklaringen. Minimumtemperatuur rond 3 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat stapelwolken, maximum dan rond 16 graden.

En na morgen blijft het tot het einde van de week ook vrij zonnig, met later af en toe wat laaghangende bewolking uit het noorden. Want de wind wordt later in de week een beetje veranderlijk van richting. De maximumtemperaturen houden zich op tussen de 14 en 17 graden.