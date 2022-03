Motus Strijkkwartet verzorgt concert in kerkje Oudeschans

OUDESCHANS – Vandaag verzorgde het Motus Strijkkwartet een concert in de garnizoenskerk in Oudeschans.

Voor de tweede keer dit weekend werd vandaag in het kerkje in Oudeschans een concert gegeven. Waar het gisteren een benefietconcert door lokale artiesten voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld in Oekraïne betrof, was het vandaag de beurt aan het Motus Strijkkwartet.

Het Motus Strijkkwartet bestaat uit vier jonge enthousiaste musici, allen verbonden aan het Noord Nederlands Orkest. Annet Verboom (viool), Hugo Berreni (viool), Florian Schneidt (altviool) en Florent Maigrot (cello) speelden werken van Haydn, Schubert en Mendelssohn.

Het volgende concert dat in het kerkje op het programma staat is op zondag 10 april. Dan wordt het Bachs Mattheus Passion op Oudeschansker formaat door negen zangers en zangeressen, die alle rollen en koorpartijen, uitgevoerd. Ze worden begeleid op piano. Het concert duurt twee keer 45 minuten en begint in tegenstelling tot wat eerst was aangekondigd om 15.30 uur.

Foto’s: Jan Glazenburg