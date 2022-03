Sellingen – SVV ’04 eindigt in 2-0

SELLINGEN – Vandaag won v.v. Sellingen met 2-0 van SVV uit Schoonebeek.



Sellingen is de laatste weken in een overwinningsroes. Vandaag moest er, om bij de top te eindigen, gewonnen worden. Hun gasten uit Schoonebeek staan in de middenmoot.

De wedstrijd ging de eerste helft gelijk op, maar kansen waren er nauwelijks. Toch in de 41 ste minuut 1-0 voor Sellingen; uit een voorzet schoot Ian de Vrieze in. Na de rust was Sellingen wat beter maar echte scoringskansen kwamen er niet. In de 81ste minuut kwam de verlossende 2-0. Bjorn de Roo omspeelde de keeper van SVV en tikte beheerst in.

De wedstrijd werd goed geleid door de arbiter



Na deze uitslag staat Sellingen keurig op een 4de plaats met 23 punten en een wedstrijd minder gespeeld.

Aanstaande donderdagavond komen de gasten van HOC uit Odoorn op bezoek.

Ingezonden door Johannes Velthuis