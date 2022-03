LEEUWARDEN – Vanmiddag is weerman Piet Paulusma overleden. Hij is 65 jaar geworden.

In het ziekenhuis van Leeuwarden is vanmiddag weerman Piet Paulusma overleden. Hij leed al geruime tijd aan kanker, maar wilde hier geen ruchtbaarheid aan geven.

De weerman was donderdag nog op de televisie te zien en vrijdag was hij nog op de radio. Hij presenteerde het weerbericht ook af en toe vanuit onze regio, zoals op 30 augustus 2016 bij Middeleeuws Ter Apel en in juni dat jaar bij zwembad de Horsten in Musselkanaal. De weerman presenteerde op 30 december 2019 voor het laatst in 23 jaar het weerbericht bij SBS 6. Daarna stapte hij over naar omroep MAX. Ook was hij jarenlang de vaste stem bij RTV Noord. Sinds 2012 was hij daar de vaste invaller voor weervrouw Harma Boer.

Omroep MAX zendt dinsdag in Tijd voor MAX een eerbetoon uit aan Paulusma met als titel Oant Moarn.