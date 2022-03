Definitieve uitslagen gemeenteraadsverkiezingen Oldambt bekend

OLDAMBT – De definitieve uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in Oldambt zijn bekend. Het opkomstpercentage in Oldambt was 46%. Ten opzichte van de verkiezingen in 2018 (met een opkomst van 50,2%) is dat een daling van 4,2%.

Totalen voorlopige uitslagen en zetelverdeling

Hieronder een overzicht van het totale uitgebrachte aantal stemmen per partij en het percentage per partij ten opzichte van het totaal aantal uitgebrachte stemmen en het aantal raadszetels per partij.

Nr Partij Totaal % Aantal zetels 1 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 2.161 14,72% 4 2 SP (Socialistische Partij) 1.347 9,18% 2 3 VVD 1.430 9,74% 2 4 Verenigde Communistische Partij 1.442 9,82% 3 5 Gemeentebelangen Oldambt 1.967 13,40% 4 6 Partij voor het Noorden 1.547 10,54% 3 7 CDA 1.000 6,81% 2 8 D66 818 5,57% 1 9 ChristenUnie 734 5,00% 1 10 Oldambt Aktief 497 3,39% 1 11 GROENLINKS 628 4,28% 1 12 Belang van Nederland (BVNL) 166 1,13% 13 PVV (Partij voor de Vrijheid) 859 5,85% 1 14 Blanco (Oosterhoff, B.) 81 0,55% Totaal uitgebrachte stemmen 14.677 100% 25 Blanco 54 Totaal geldige stemmen 14.731 Ongeldig 36 Totaal aantal kiezers 14.767 Kiesgerechtigden 32096 Opkomstpercentage 46,01%

Gekozen kandidaat raadsleden

Hieronder ziet u een overzicht van de gekozen kandidaten in alfabetische volgorde. Op 30 maart beslist de gemeenteraad over de toelating van de nieuwe raadsleden.

Bolt, G.J. (Gert Jan) (m)

van Bostelen, T.M. (Tim) (m)

Davelaar, H.G. (Henriëtte) (v)

Eijpe, M. (Monique) (v)

Engelkens, G. (Gert) (m)

Flokstra, H.M. (Hilbert) (m)

Geerdes, G. (Gea) (v)

Greven, F. (Fred) (m)

de Groot, G. (Gerard) (m)

Kalse, M.M.W. (Mark) (m)

Kenter, J.A. (Jan) (m)

Klein, G.A. (Ger) (m)

Kuiper, A. (Albert) (m)

Langbroek, A.J.M. (Aart Jan)

Meertens, M. (Mandy) (v)

Modderman, E. (Engel) (m)

Musch-Dijkhuis, G. (Grietje) (v)

Nieboer, J. (Jurrie) (m)

Nobbe-Kok, H.T.E. (Harma) (v)

Postmus, N.H. (Nico) (m)

de Raaf, C.H. (Chris) (m)

Venema, H. (Henk) (m)

de Wal, J.M. (Janet) (v)

Wesselink, J. (Johannes) (m)

Wünker, F.H. (Erich) (m)

Bron: Gemeente Oldambt