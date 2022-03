Na 20 jaar weer nieuwbouw in Bad Nieuweschans

BAD NIEUWESCHANS – Op woensdag 30 maart organiseert Kans voor Schans een bewonersbijeenkomst in de

Akkerschans.

Kans voor Schans is een project vanuit gemeente Oldambt, woningcorporatie Acantus en de Regio Deal Oost-Groningen. Tijdens de bewonersbijeenkomst zullen zij locaties presenteren waar mogelijk nieuwe woningen gebouwd gaan worden. Hiervoor kunnen geïnteresseerde bewoners zich aanmelden. Wethouder Gert Engelkens van Oldambt: “Het is voor het eerst in twintig jaar, dat er weer gebouwd gaat worden in Bad Nieuweschans. Dat is geweldig nieuws, in de eerste plaats voor de inwoners.”



Engelkens is blij met het draagvlak onder de bewoners en het enthousiasme van de diverse werkgroepen. “Ik roep inwoners dan ook op om naar de informatieavond te komen. Zo krijgen zij uit eerste hand een toelichting op de plannen voor hun dorp. En er is nog meer wat de andere werkgroepen willen delen met hen.” Dat nieuwbouw onderdeel van de plannen is, juicht Engelkens uiteraard toe. “Kans voor Schans voelt de behoefte onder de bewoners, jong en oud, voor nieuwe woningen. Aanmelden als geïnteresseerde voor de nieuwe woningen is tijdens de

bewonersbijeenkomst op 30 maart al mogelijk.



Opdrachten voor een beter wonen en leven in Bad Nieuweschans

Nadat vele bewoners afgelopen jaar een vragenlijst hebben ingevuld, de dorpsavond hebben bezocht of koffie kwamen drinken bij de koffiekar, heeft Kans voor Schans alle verkregen informatie verwerkt.



Informatie van de bewoners, de gemeente, sociale partijen en lokale ondernemers.

Dit alles heeft geleid tot een aantal opdrachten gericht op beter wonen en leven in Bad Nieuweschans. Met deze

opdrachten wil Kans voor Schans de komende jaren samen met de bewoners aan de slag gaan.



Werkgroepen

Er zijn vier werkgroepen ontstaan die zich bezig houden met de uitwerking van deze opdrachten. Werkgroep de Schansker en dorpscommunicatie, werkgroep dorpseconomie en –toerisme, werkgroep inrichting van het dorp en werkgroep wonen. De werkgroep wonen gaat locaties laten zien waar mogelijk nieuwe woningen gebouwd gaan worden. Tijdens de bijeenkomst zal hier uitgebreid over gesproken worden, geïnventariseerd worden wat de woonwensen zijn én bewoners kunnen zich als geïnteresseerde aanmelden.



Bewonersbijeenkomst 30 maart

Alle Schanskers zijn van harte welkom op de bewonersbijeenkomst op woensdag 30 maart van 19.30 – 21.30 uur in de Akkerschans. Inloop vanaf 19.00 uur. Kans voor Schans gaat de verschillende opdrachten delen met de bewoners en de vier werkgroepen voorstellen. Ook is er tijd en ruimte voor bewoners om te vertellen over hun eigen ideeën en vragen, met andere Schanskers koffie te drinken en elkaar nog beter te leren kennen. Aanmelden kan via gga@gemeente-oldambt.nl of via een inschrijfformulier in de COOP.



Kans voor Schans

‘Kans voor Schans’ is een project vanuit gemeente Oldambt, woningcorporatie Acantus en de Regio Deal Oost-Groningen. Samen met en voor alle bewoners werken aan beter wonen en leven in Bad Nieuweschans. Op basis van vragenlijsten die vorig jaar zijn ingevuld door bewoners is gebleken dat bewoners behoefte hebben aan nieuwe woningen voor jongeren en ouderen. Ook is er gevraagd om betere communicatie over het dorp. Voor meer informatie over ‘Kans voor Schans’ kijk op www.gemeente-oldambt.nl/gga.