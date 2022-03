Opvang Oekraïense vluchtelingen in City Hotel: ‘We zijn er klaar voor’

WINSCHOTEN – In alle delen van het land komen Oekraïners de oorlog ontvluchten. Ook in de Groningse gemeente Oldambt willen ze een bijdrage leveren aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De eerste locatie hiervoor was het City Hotel in Winschoten. Voor veertig vluchtelingen waren daar vanaf 4 maart per direct twintig kamers beschikbaar gesteld. De verwachting was toen dat in dat weekend de eerste vluchtelingen al zouden worden ondergebracht.



‘Ze zijn allang blij dat ze niet meer daar zitten’

In het weekend van 4 maart zijn de eerste vluchtelingen aangekomen in het City Hotel maar die zijn na het weekend weer vertrokken naar een andere locatie. Dit ging voornamelijk om groepjes van vier of zes personen. Op dit moment verblijven er drie vluchtelingen; een moeder met twee kindjes. Hoteleigenaars Karin en Tom verschaffen hun logies, ontbijt, lunch en diner. Tom: ‘Dit gezinnetje lijkt wel heel stabiel hier te hangen. Ze krijgen veel ondersteuning, de moeder heeft bijvoorbeeld erg gemakkelijk een BSN-nummer gekregen waardoor ze aan het werk kan. De kinderen zitten huiswerk te maken. Ze zijn allang blij dat ze niet meer daar zitten. We verwachten ze ook niet heel lang hier, maar daar hebben ze verder niks over gezegd.’



Er komen vaak mensen met spullen die ze willen doneren voor de vluchtelingen. Tom en Karin hebben een afspraak gemaakt met het Leger des Heils: ‘Daar kunnen mensen hun spullen brengen en de vluchtelingen kunnen daar weer gratis spullen weghalen.’



Zorgen over toekomst

Karin vertelt dat de vluchtelingen zich erg veel zorgen maken over hun toekomst: ‘Als we met hen in gesprek gaan is hun vraag aan ons vooral: hoe gaat het verder?’ Dat willen ze heel graag weten, maar wij hebben ook geen antwoord op die vraag. Niemand weet hoe het verder gaat.’



‘Ik dacht: er komen bussen’

De mate waarin de Oekraïense vluchtelingen naar het City Hotel komen valt echter wel tegen voor Karin en Tom: ‘Wij hebben bepaalde ideeën over de vluchtelingen toestroom maar die kloppen eigenlijk helemaal niet.’ Karin vult aan: ‘Ik dacht er komen bussen maar dat was niet zo.’ De veiligheidsregio belt af en toe naar het City Hotel om te inventariseren hoeveel kamers ze beschikbaar hebben, maar verder gebeurt er dan weinig. Toch zijn Karin en Tom er helemaal klaar voor om vluchtelingen op te vangen: ‘We hebben een kok ingehuurd om het diner te maken. De kamers zijn klaar. Het zou leuk zijn als het hier harstikke vol zou zitten. Maar er is in ieder geval plek genoeg. Laat de bussen maar komen!’



Duizend opvangplekken

Op korte termijn is iedere Veiligheidsregio gevraagd om voor duizend opvangplekken te zorgen. Op langere termijn gaat het om nog een extra duizend plekken. De zoektocht in de gemeente Oldambt gaat verder. Woordvoerder Jolanda de Jager vertelt: ‘De huidige stand van zaken op dit moment is dat we opzoek zijn naar meer panden en locaties. We zijn aan het kijken wat er nog meer mogelijk is. Een locatie moet natuurlijk wel aan een aantal dingen doen, zoals een praktisch bed en een wc. Daar moeten we bij andere locaties nu naar kijken.’

Gemeente Pekela

In de buurtgemeente van Oldambt, gemeente Pekela, gaat het vinden van locaties voor de vluchtelingenopvang nog niet zo soepel. Woordvoeder Bianca Wever legt uit: ‘De gemeente Pekela wil de vluchtelingen uit Oekraïne graag helpen door hen opvang te bieden. Het vinden van een geschikte locatie is lastig. Inmiddels hebben wij in kaart dat er geen locatie direct gereed is voor opvang naast de quarantaine locatie in de Clockstede. Ons doel is om binnenkort voor de middellange termijn een locatie beschikbaar te hebben als opvanglocatie. Op dit moment onderzoeken wij de mogelijkheden.’

Artikel gemaakt door: Kim Bos