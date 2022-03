VLAGTWEDDE – Overweldigende belangstelling bij opening Turks Specialiteiten Restaurant De Sultan



Een overweldigende belangstelling was er bij de opening van het Turks Specialiteiten Restaurant De Sultan in Vlagtwedde.

De vrienden en zakelijke relaties van het Turks Specialiteiten Restaurant De Sultan kwamen maandagavond in grote getale naar de opening van het restaurant, waar ze door de trotse eigenaren Zekeriya en Adnan Saglam en hun familie werden ontvangen.

De officiële openingswoorden waren van de burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde die nog even zijn herinnering deelde van de 15e mei 2020, toen een enorme brand het toenmalig restaurant in de as legde.

Ook sprak hij zijn bewondering uit voor de tomeloze inzet van de familie Saglam die uiteindelijk resulteerde in een prachtig nieuw restaurant.

Daarna overhandigde wethouder Giny Luth een prachtige afbeelding van de Burcht in Wedde waarbij zij de hoop uitsprak dat deze een mooi plekje in het restaurant zou krijgen.

Margriet de Wijk-Kuper sprak namens de familie en personeel de aanwezigen toe en bedankte voor alle hulp die door de instanties en alle inwoners van de omgeving op velerlei manieren is getoond.

Met het afsteken van een confettislinger kanon werd de opening een feit.

Alle aanwezigen waren onder de indruk van de warme sfeer die het restaurant uitstraalt, waarbij vaak de opmerking werd gemaakt dat dit ook zeker geldt voor de eigenaren en hun personeel.

Op 26 maart om 13:00 uur zal het restaurant zijn geopend voor overige geïnteresseerden.