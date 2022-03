Toukomstproject Gronings Vuur kan starten

GRONINGEN, WESTERWOLDE – Een culturele productie maken met verhalen uit de omgeving. Dat is wat de initiatiefnemers van het Toukomstproject Gronings Vuur de komende vijf jaar gaan doen. Samen met inwoners, culturele en maatschappelijke organisaties, amateur- en professionele cultuurmakers. Een productie over wat

inwoners belangrijk vinden in hun leefomgeving. En dat in alle gemeenten in de provincie. Dit kan locatie theater zijn maar bijvoorbeeld ook een expositie, culturele wandeling of -fietstocht. Nu de subsidie geregeld is met 2 miljoen euro van Nationaal Programma Groningen en € 440.000 van de provincie Groningen, kan het project van start.



Gronings Vuur is een reizend cultuurprogramma, dat steeds in een andere gemeente neerstrijkt. Met kunst en cultuur willen de initiatiefnemers bijdragen aan de bewustwording van inwoners over maatschappelijke thema’s die in hun eigen gemeente spelen. Initiatiefnemer Gea Smidt: “Gronings Vuur geeft culturele brandstof voor de toekomst van de

provincie Groningen. Cultuur heeft de kracht om wat er in een gemeenschap leeft voor iedereen bespreekbaar en voelbaar te maken.”



Samen een culturele productie maken

Inwoners weten zelf het beste welke verhalen en dromen er leven en welke uitdagingen er zijn. Gronings Vuur haalt deze verhalen op. De verhalen laten zien welke vragen en zorgen inwoners hebben over leefbaarheid en klimaatverandering in hun eigen omgeving. En welke kansen en oplossingen Groningers zelf zien voor de toekomst. Op basis van deze verhalen maakt Gronings Vuur in elke gemeente een culturele productie. Het maken van zo’n

productie duurt vier maanden. Wat voor type productie het wordt hangt af van het concept dat lokaal ontwikkeld wordt. Professionals en amateurs maken vervolgens onder leiding van een regisseur de productie. Het project is ook een leerschool, lokale partijen krijgen hierdoor de gelegenheid om hun culturele infrastructuur verder in te richten en te ontwikkelen.



Van start in Westerwolde

De eerste voorstelling draait in 2023 op een locatie in de gemeente Westerwolde. De voorbereidingen kunnen daar beginnen, nu de subsidie is geregeld. Houd de website www.groningsvuur.nl in de gaten voor meer informatie.

Gronings Vuur team

Gea Smidt (algemeen, artistiek leider)

Corry Diertens (producent, zakelijk leider)

Karlijn Benthem, Sara Scholten, Niels Steenstra, Correen Dekker (artistiek kernteam)

Ingezonden