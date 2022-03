Verkoop tickets theatervoorstelling “Over de Grens” begonnen

BAD NIEUWESCHANS – De verkoop van de tickets voor de theatervoorstelling “Over de Grens” is begonnen.

Het Groninger Landschap biedt de monumentale Mellemaheerd boerderij aan als locatie voor de voorstelling “Over de Grens”. Deze beeldbepalende boerderij is in 2017 bij leven overgedragen aan Het Groninger Landschap. Het doel van de boer en deze organisatie is om het monument te behouden voor de toekomst.

De theatervoorstelling gaat over de opvang van vluchtelingen in de Tweede Wereldoorlog in het Oost-Groningse grensgebied. Een gebied waar geheimzinnigheid en zwijgzaamheid de sleutel zijn voor het slagen van het verzet tegen het fascistische bewind.

‘Over de grens’ is geïnspireerd op het waargebeurde verhaal van twee jonge kinderen uit Amsterdam. Zij werden in de hongerwinter in 1944 als evacués ondergebracht bij de heldhaftige boer Jan, op een Oost-Groningse boerderij vlak bij de Duitse grens. Deze twee Randstedelijke kinderen zien, ruiken en voelen het boerenleven op het Groningse platteland in de donkere oorlogsjaren. Maar hun ogen zien ook iets wat ze absoluut niet hadden mogen zien: het Joodse meisje en haar verborgen bestaan en de andere vluchtelingen die worden gered door boer Jan die als levensmotto ‘Aander lu bin ook lu’ onverschrokken kiest voor het verzet. Een beeld, een ervaring die de rest van hun leven zou bepalen….

‘Over de grens’ is geïnspireerd op het boek ‘Haven in de Mist’ van Johan Frye.

Het onderwerp is nu, treurig genoeg, actueler is dan ooit. Dit indrukwekkende waargebeurde verhaal wordt van 26 mei t/m 1 augustus 2022 verteld op een locatie in de regio waar het ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, wat het natuurlijk extra bijzonder maakt. Deze locatie is: Hamdijk 9 Bad Nieuweschans

Tickets: www.overdegrens.nl

Bron: Over de grens