Aanleg glasvezelnetwerk GlasDraad Oldambt van start

OLDAMBT – Op vrijdag 11 maart is de eerste schop in de grond gegaan voor de aanleg van het glasvezelnetwerk van GlasDraad Oldambt. In aanwezigheid van wethouder Erich Wüncker werd het startsein gegeven voor de aanleg van dit razendsnelle internet in onze regio.



Om de start van de aanleg feestelijk in te luiden, vond op vrijdag 11 maart om 15.00 uur een officieel ‘eerste schop in de grond’ moment plaats. Hier kwam de wethouder, de aannemer Euronet en vertegenwoordigers van GlasDraad Oldambt, bijeen. Na een welkomstwoord vanuit GlasDraad, nam wethouder Wüncker het woord. De wethouder benadrukte het belang van glasvezel en de ontwikkelingen van de digitale dienstverlening in de gemeente Oldambt. Ook was de wethouder zeer verheugd dat er van af nu overal in de gemeente werkzaamheden gaan plaatsvinden voor de aanleg van glasvezel. Zowel in het buitengebied, de kleine kernen, maar ook de grote kernen. Gemeente Oldambt zal straks een gemeente zijn waarbij ieder adres de mogelijkheid heeft om een glasvezelaansluiting in huis te hebben.

Martijn Betlem gaf namens GlasDraad aan nu vooral naar voren te kijken en zeer verheugd te zijn dat we met een nieuwe aannemer nu gaan starten. Ook waren er lokale ambassadeurs aanwezig die zich tijdens de vraagbundeling enorm hebben ingespannen om de campagne tot een succes te maken.

Buiten werd een eerste stuk kabel en buis met de schep in de hand neergelegd in het Oldambtse als start van het project. Met iedereen werd geproost op de start van de aanleg van het glasvezelnetwerk.

De aanleg

Nu de eerste ‘schop’ de grond in is gegaan, wordt er gestart met de aanleg van het glasvezelnetwerk in de regio Oldambt. GlasDraad Oldambt houdt de bewoners via de website en per post op de hoogte van de planning en vorderingen. Naar verwachting wordt de aanleg begin 2023 voltooid. De eerste adressen die zich hebben ingeschreven tijdens de vraagbundeling kunnen nog voor de zomer gebruik gaan maken van de glasvezelverbinding.

Ingezonden