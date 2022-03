De Molenhof op korte termijn beschikbaar voor opvang Oekraïense vluchtelingen

OUDE PEKELA – De gemeente Pekela gaat vanaf begin april 2022 Oekraïense vluchtelingen opvangen in De Molenhof. Estea, eigenaar van het pand, en de gemeente Pekela hebben deze locatie beschikbaar gesteld aan de Veiligheidsregio Groningen. De opvang is na aanpassingen in het pand mogelijk en biedt ruimte aan ongeveer 250 personen tot in ieder geval eind dit jaar. Het voormalig zorgcomplex aan de Scholtenswijk bestaande uit 71 studio’s staat sinds 2016 leeg. Tevens is voor de verdere toekomstige invulling van de Molenhof een intentieverklaring getekend met Estea.

Oekraïense vluchtelingen helpen

Eind februari 2022 brak de oorlog uit in Oekraïne. Sindsdien ontvluchten Oekraïners het land en komen ook naar Nederland. Iedere Veiligheidsregio in Nederland is gevraagd om opvangplekken te vinden voor 2000 vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente Pekela draagt daar met de opvang in de Molenhof aan bij. Wethouder Hennie Hemmes: ‘’ Wij zijn geschokt door de Russische inval in Oekraïne. Wij zijn bezorgd om de mensen in Oekraïne en iedereen die vrienden en familie heeft in dat land en voelen ons solidair om opvang voor hen te realiseren.’’

Initiatieven om Oekraïners te helpen

Er zijn op dit momenteel veel vragen over initiatieven om Oekraïners te helpen. Wilt u helpen? Of vraagt u zich af wat u kunt doen? Particuliere opvang is mooi maar ook kwetsbaar, kijk daarom eerst op www.refugeehelp.nl. Op dit moment is er alleen behoefte aan meubelen en spullen voor kleine kinderen zoals een wiegje, ledikant, commode, buggy, kinderwagen en Maxi-Cosi. Tevens zijn producten voor huisdieren zoals een hondenmand, kattenreismand gewenst. Kleding en speelgoed is er voldoende.

Intentieovereenkomst verdere toekomst van de Molenhof

De gemeente Pekela en Estea werkten recent al samen aan een intentieovereenkomst over de toekomst van de Molenhof in Oude Pekela. De intentieverklaring legt uitgangspunten over het toekomstig gebruik van de locatie vast. Estea is sinds 2020 eigenaar van het complex en is tevens eigenaar van de omliggende 106 aanleunwoningen.

Toekomstige beschikbaarheid van hoogwaardige zorg in Pekela

Wethouder Bé Schollema: ‘’Allereerst is het fijn dat wij kunnen bijdragen aan het opvangen van de vluchtelingen uit Oekraïne. Hun situatie is verschrikkelijk. Daarnaast ben ik blij dat De Molenhof, op basis van de gemaakte afspraken met Estea, in de verdere toekomst een positieve bijdrage aan de beschikbaarheid van hoogwaardige zorg binnen de gemeente kan leveren.’’

Woonruimte met voorrang toegewezen aan Pekelders

Het afgelopen jaar hebben er meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen Estea en de gemeente Pekela over de door de gemeente gewenste randvoorwaarden ten aanzien van een nieuwe invulling van het complex. Estea is voornemens De Molenhof in te vullen met circa 30 zorgstudio’s in kleinschalige woongroepen, voor mensen met een intensieve zorgvraag. Daarnaast komen er circa 30 2-kamer inleunappartementen. Besloten is dat:

De inleunwoningen en zorgstudio’s met voorrang worden toegewezen aan inwoners van Pekela met een zorgvraag.

De inleunwoningen worden ook beschikbaar voor mensen die in aanmerking komen voor sociale huur.

In het complex worden algemene voorzieningen ingericht die primair bedoeld zijn voor de huurders/bewoners van De Molenhof en de aangrenzende aanleunwoningen.

Ingezonden