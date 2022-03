Internationale reisorganisaties op bezoek in Noord-Nederland

NOORD NEDERLAND – Op 22, 23 en 24 maart organiseren de drie noordelijke regio’s een FAMtrip. Oftewel een zogenaamde ‘familiarisation trip’: Dat is een op maat gemaakte reis voor reisorganisaties met als doel het Noorden onder de aandacht te brengen. De samenwerkende organisaties Holland Boven Amsterdam, Merk Fryslân, Marketing Groningen en Visit Wadden organiseren onder de vlag van ‘North of the Netherlands’ deze FAMtrip. Deze Famtrip is bedoeld voor reisagenten, reisbureaus en touroperators uit Duitsland en België. Er gaan 8 deelnemers namens deze reisorganisaties mee op deze reis.



De reis start op 22 maart in Noord-Holland. Vervolgens gaan ze door naar Friesland en eindigen in de stad Groningen. Onderweg bezoeken ze zoveel mogelijk leuke en interessante gebieden, locaties en ondernemers. Ze gaan door verschillende steden, gebieden en bezoeken musea, maken boottochten en eten, drinken en slapen bij ondernemers op de route.



Het doel van deze FAM Trip is het op de kaart zetten van het voor deze reisorganisaties nog enigszins onbekende noorden, dat ze enthousiast worden over de regio en dat ze de samenwerking aangaan met de locaties en ondernemers die worden bezocht. De uitnodiging is onder andere verstuurd naar Duitse en Belgische reisagenten, reisbureaus en touroperators die interesse hebben getoond in het gebied.



Samen met het Nederlands Bureau Toerisme en Congressen (NBTC) en de Stichting Travel Trade Holland zijn deze reisbedrijven benaderd en uitgenodigd. Het gaat om de volgende reisbedrijven: De Buck Agency, All About Belgium, SERVICE-REISEN Heyne GmbH & Co. KG, DCS-Touristik GmbH, T-HL Leisure Group, Reiseorganisation Schmitzberger en Behringer Touristik GmbH & Co. KG.



De FAMTrip wordt mede mogelijk gemaakt door de drie noordelijke provincies (provincie Noord-Holland, provincie Fryslân, provincie Groningen), Holland Boven Amsterdam, Merk Fryslân, Marketing Groningen, Visit Wadden en Stichting Travel Trade Holland. Het is de bedoeling dat FAMtrips vaker worden georganiseerd op initiatief van deze partijen.

Meer informatie hierover is te vinden op: https://www.visitwadden.nl/nl/north-of-the-netherlands

