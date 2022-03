Ommelander Ziekenhuis doneert ruim 12.000 euro aan Oekraïne

SCHEEMDA – Vanaf maandag 7 maart stond het Ommelander Ziekenhuis in het teken van de actieweek voor Oekraïne. De medewerkers organiseerden diverse acties om geld op te halen voor Giro 555. Vandaag mocht bestuursvoorzitter Hennie Sanders het eindbedrag bekend maken, dit is een totaalopbrengst van € 12.175,78. Hennie Sanders: “Het is echt hartverwarmend om te zien wat met gezamenlijke acties tot stand kan worden gebracht.”



De acties

Medewerkers, patiënten en bezoekers konden geld doneren. Er werden allerlei artikelen verkocht, waaronder typisch Oekraïense lekkernijen. Het pand werd aangelicht in de kleuren van de Oekraïense vlag en er waren muziekoptredens. Het ziekenhuis verdubbelde de weekopbrengst van de acties. En als sluitstuk veilde het ziekenhuis de afgelopen week meer dan 100 kunstobjecten via www.onlineveilingmeester.nl, waar ook door medewerkers flink op werd geboden.

Therese Hammenga, SEH-verpleegkundige bij het Ommelander Ziekenhuis, is één van de initiatiefnemers van de acties: “Wat er in Oekraïne gebeurt is verschrikkelijk. Dat houdt mij heel erg bezig. Daarom ben ik zo blij met alle acties die we samen hebben opgezet. Met dit mooie eindresultaat.”



Donatie pallets met medische hulpmiddelen

Naast deze acties doet het Ommelander Ziekenhuis ook mee aan de landelijke actie van de SAZ (Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen). Daarvoor heeft het ziekenhuis twee pallets met medische hulpmiddelen gedoneerd.

