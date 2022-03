Vrijwilligers gezocht voor maakplaats in Bibliotheek Stadskanaal

STADSKANAAL – Bibliotheek Stadskanaal is op zoek naar vrijwilligers voor het eLAB. Ben jij geïnteresseerd in innovatieve ontwikkelingen zoals 3D printen, robotica of Virtual Reality en vind je het leuk om hiermee creatief en inspirerend bezig te zijn? Dan zoeken wij jou!

Als eLAB begeleider help je kinderen en volwassen vaardigheden te ontwikkelen die in de 21e eeuw belangrijk zijn, zoals programmeren, kritisch nadenken, samenwerken en creativiteit. In het eLAB van Bibliotheek Stadskanaal ga je met verschillende onderwerpen aan de gang. Ook help je mee aan de ontwikkeling van onze maakplaats.

Wil je meer weten over deze vacature of reageren? Neem contact op met Yorick van den Bos via elab.stk@biblionetgroningen.nlof kom langs in de bibliotheek.

eLAB in de bibliotheek

In de bibliotheken van Biblionet Groningen krijgen inwoners van de provincie Groningen volop de ruimte zich te ontwikkelen, zodat iedereen kan meedoen, kan meekomen en kan bijdragen aan de samenleving. Niets hoeft, alles mag!

In het eLAB is dit zeker het geval: je beleeft en ervaart, je wordt geïnspireerd om te doen! En net zoals in een laboratorium geldt: met experimenteren kunnen er dingen mis gaan, dus fouten maken mag. Alle functies die een bibliotheek vervult komen in het eLAB samen: mediawijsheid, leesbevordering en informatievaardigheden, wat samen bijdraagt aan de creatieve, technische en ondernemende vaardigheden van jong en oud.

Ingezonden