Bert Nederveen opnieuw informateur in Stadskanaal

STADSKANAAL – Bert Nederveen, huidig wethouder voor de ChristenUnie in Het Westerkwartier, is door de

ChristenUnie Stadskanaal gevraagd om informateur te worden. Nederveen moet het proces begeleiden om tot een nieuw college te komen.

De ChristenUnie Stadskanaal heeft met instemming van alle partijen hiertoe het initiatief genomen, nadat vorige

week bij de gemeenteraadsverkiezingen de ChristenUnie wederom de grootste partij werd in Stadskanaal. De in Kommerzijl woonachtige Nederveen is 12 jaar wethouder voor de ChristenUnie en was daarvoor twaalf jaar raadslid en fractievoorzitter namens zijn partij.



Smeden nieuwe coalitie

Het vormen van een nieuwe coalitie in Stadskanaal begint 4 april met een openbaar fractiebreed overleg. Tijdens die bijeenkomst krijgen de acht fracties die verkozen zijn in de raad van Stadskanaalde kans om een eigen visie op de verkiezingsuitslag te geven en speerpunten aan te dragen voor een nieuw bestuursakkoord.



Vervolggesprekken

Nederveen zal die input gebruiken bij de vervolggesprekken om een nieuwe Knoalster coalitie te smeden.

Ingezonden