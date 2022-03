Gemeente Groningen: ‘Houd er rekening mee dat Oekraïense vluchtelingen zich op jouw adres moeten laten inschrijven’

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 23 maart, 07.30 uur door John Havinga.

AANHOUDEND ZONNIG | VANDAAG EEN WARME DAG

Het blijft in het algemeen zonnig lenteweer met vandaag eerst wat nevelig weer en vanmiddag weinig tot geen bewolking. Daar hebben we vandaag een zwakke oostenwind bij en daardoor wordt het behoorlijk warm voor deze tijd van het jaar: het maximum voor vanmiddag is zo’n 18 graden.

Het zal vanavond dan ook zacht blijven, vannacht koelt het af tot 4 graden. Morgen is er een matige noordenwind. Daarmee wordt het minder warm met maximumtemperaturen bij ons tussen 15 en 17 graden, maar bij de Dollard en het Wad zal het morgen nog wat koeler zijn.

Vrijdag gaat daar nog een graadje vanaf en in het weekend krijgen we wolken vanaf zee. Het geeft een afwisseling van zon en wolken en de maxima komen dan te liggen tussen de 13 en 15 graden, bij een matige noordenwind.